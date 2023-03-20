Кубань заняла 41-е место в рейтинге регионов по зарплате в различных отраслях

Краснодарский край занял 41-е место в рейтинге регионов России по зарплате в различных отраслях. Согласно исследованию «РИА Новости», самые высокие заработки в регионе зафиксированы в отрасли IT и связи — 69 тыс. руб.

Севастополь занимает 56-е место. В городе самой прибыльной отраслью является сухопутный транспорт, где средняя зарплата составляет 56 тыс. руб. Сразу за городом расположился Крым, где самой прибыльной отраслью стало строительство со средней зарплатой в размере 56 тыс. руб. Адыгея находится на 69-м месте. Наибольшие средние зарплаты в размере 50 тыс. руб. в республике зафиксированы в оптовой торговле.

На первом месте рейтинга находится Москва, где отраслью с наибольшей зарплатой (224 тыс. руб.) являются банки и финансовые услуги. Второе место занимает Сахалинская область — там в добывающей отрасли зарплаты составляют 223 тыс. руб. В тройку лидеров также входит Ямало-Ненецкий автономный округ — там наибольшие зарплаты в размере 200 тыс. руб. получают в отрасли добычи нефти и газа.

В среднем по России самой высокооплачиваемой является отрасль банков и финансовых услуг. В ней средняя зарплата по стране составляет 126 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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