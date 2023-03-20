Microsoft упростит выбор приложений по умолчанию в Windows 11

Американская корпорация Microsoft изменит систему выбора приложений по умолчанию — теперь не нужно будет указывать программу для каждого типа файла и ссылки. В Microsoft считают, что это даст пользователям больший контроль над системой и поможет другим разработчикам воспользоваться преимуществами Windows 11.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Microsoft Фото: Microsoft

Сложность выбора приложений по умолчанию появилась в Windows 11, в Windows 10 такой проблемы не было. Сейчас, чтобы изменить программу по умолчанию, нужно зайти в «Параметры» операционной системы, а потом в разделе «Приложения» установить программу для каждого типа файла и ссылки. Microsoft также сейчас тестирует новую функцию, с помощью которой приложения смогут закреплять основную или дополнительную иконку на панели задач.

В августе 2021 года Microsoft усложнила процесс выбора браузера по умолчанию — теперь указать основное приложение требовалось для всех форм ссылок, включая HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP и HTTPS. Браузер Edge тогда же начал отговаривать пользователей устанавливать Google Chrome. Свое недовольство новыми настройками Microsoft тогда выразили Google, Firefox и Opera.

Евгений Федуненко