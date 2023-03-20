На благоустройство сквера в центре Уфы выделят до 9 млн рублей

Управление капитального строительства мэрии Уфы ищет подрядчика для благоустройства сквера имени Альбанова на улице Свердлова, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 9 млн руб. Итоги аукциона подведут 6 апреля. Работы профинансирует городской, республиканский и федеральный бюджеты.

До конца сентября текущего года подрядчик, следует из техзадания, должен установить новые скамейки, уличные светильники, уложить брусчатку, установить арт-объекты, озеленить территорию.

Венера Хисамова

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