На Дону с 20 марта ожидается потепление до +19°C

В Ростовскую область с 20 марта придет потепление. Температура воздуха будет достигать +19°C, сообщает Ростовский гидрометцентр.

По данным синоптиков, днем 20 марта в Ростовской области в отдельных районах возможен дождь. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 6-11 м/с. Температура днём составит +10…+15°C, а в южных районах — до 19°C.

На следующий день, 21 марта в центральных районах области днем потеплеет до +10…+15°C. Ветер сменится на юго-западный и западный со скоростью 5-10 м/с. Возможен небольшой дождь и туман.

Анастасия Назарова