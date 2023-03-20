Подготовка к пожароопасному периоду началась в Воронежской области

В Воронежской области губернатором Александром Гусевым утвержден сводный план тушения лесных пожаров на период пожароопасного сезона. Как следует из постановления регионального правительства, общая площадь лесов в субъекте на начало 2023 года - 512,8 тыс. га, из них площадь лесных насаждений на землях лесного фонда - 475,9 тыс. га, на землях обороны и безопасности - 1,6 тыс. га, населенных пунктов - 0,1 тыс. га, иных территорий - 0,7 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лесистость области составляет 8,3%. Пожароопасный сезон на территории региона в среднем длится порядка семи месяцев с марта по октябрь. Организация тушения лесных пожаров возложена на областное управление лесного хозяйства, специализированное государственное бюджетное учреждение «Воронежский лесопожарный центр», казенное учреждение «Лесная охрана». На особо охраняемой территории тушение пожаров возложено на ФГБУ «Воронежский государственный заповедник» и «Хоперский государственный заповедник». На землях Минобороны за тушение пожаров отвечает Брянский филиал «Управления лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны РФ. На арендованных лесных участках земель лесного фонда за пожарную безопасность отвечают арендаторы.

По сообщению Воронежского лесопожарного центра, до начала пожароопасного периода в регионе запланирована очистка 177 га от неликвидной древесины и валежника вдоль автомобильных дорог. Расчистка придорожных участков леса пройдет в Новоусманском, Пригородном, Семилукском, Сомовском лесничествах вдоль автодороги М-4 «Дон», по улицам Антонова-Овсиенко, Ломоносова, Минская, вдоль трассы Воронеж-Острогожск. Эти работы выполняют подразделения Воронежского лесопожарного центра, КУ «Лесная охрана» и арендаторы участков.

Первый пожар 2022 года в лесном фонде Воронежской области был зарегистрирован 21 июня. Загорание произошло «на непокрытой лесом площади» около поселка Маклок под Воронежем. Тогда площадь пожара составила 8,1 га.

Весна 2022 года стала самой благополучной для Черноземья по пожарам за последние годы.

Владимир Зоркий