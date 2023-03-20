На строительство очистных сооружений в Крыму и Севастополе выделили 20 млрд рублей

На строительство и ремонт очистных сооружений Крыма и Севастополя в 2023 году выделили 20 млрд руб. Работы пройдут по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», сообщает ТАСС со ссылкой на полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Владимира Устинова.

Он подчеркнул, что уже ведется проектирование и строительство на 18 канализационно-очистных станциях. Кроме того, завершилась реконструкция объектов в крымском поселке Орджоникидзе и в селе Орловка в Севастополе. В этом году завершат масштабный проект по строительству и реконструкции канализационного коллектора в Симферополе.

17 марта вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что на Кубани, в Крыму и Севастополе всего проектируют и строят 46 очистных сооружений. На совещании по развитию Крыма и Севастополя он отметил, что они позволят очистить Черное море.

Татьяна Ручкина

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