На Кубани, в Крыму и Севастополе построят 46 сооружений для очистки Черного моря

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе проектируют и строят 46 очистных сооружений. На совещании по развитию Крыма и Севастополя вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что это позволит серьезно очистить Черное море.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин давал поручение построить очистные сооружения из-за роста числа туристов. Возводимые сооружения позволят очистить 1,2 млн кубометров воды в сутки.

Вице-премьер отметил, что сейчас в трех указанных регионах проживает 7,6 млн человек. За прошлый год общее количество туристов выросло до 23 млн человек.

Татьяна Ручкина

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