Администрация Уфы выявила около 500 дефектов дорожного покрытия в городе

В администрации Уфы выявили и оцифровали 493 дефекта на дорогах города, в работе находятся 59 заявок по участкам, где требуется ямочный ремонт. С начала этого года локальный ремонт выполнен на площади порядка 3,5 тыс. кв. м, отработана 51 заявка по интерактивной карте ямочного ремонта, сообщил в Telegram-канале сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

Он добавил, что работы по ямочному ремонту в Уфе ведутся с применением холодной асфальтобетонной и щебеночно-битумной смеси с использованием рециклеров, которые позволяют разогревать асфальтобетонную смесь непосредственно на месте.

Влада Шипилова

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