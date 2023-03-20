Открытие Японского сада в парке «Краснодар» перенесли на три дня

Открытие Японского сада в парке «Краснодар» перенесли на четверг. Об этом сообщает краснодарский девелопер Александр Кравченко в Telegram-канале.

В феврале 2023 года на установленных на входе в Японский сад терминалах появилась информация о территории. В ней говорится, что объект заложили в 2021 году и открыли весной 2023 года. Однако точная дата открытия оставалась неизвестной. Позже открыть японский сад планировалось 20 марта.

Японский сад в парке Галицкого станет крупнейшим за пределами Японии. Его площадь составляет 7,5 га, длина дорожек — около 3,6 км.

Татьяна Ручкина

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