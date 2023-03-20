Автосалон «Москвич» открылся в Ижевске

В столице Удмуртии на улице Карла Маркса открылся дилерский центр с вывеской «Москвич». Как сообщает очевидец, ранее на этом месте находился автосалон Audi, а рядом продолжает работать шоурум Renault.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

Согласно информации, размещенной на сайте бренда, в начале марта стартовали продажи «Москвичей» во всех городах России, где представлены дилеры компании. В частности, на первом этапе автомобили доступны к покупке в 23 городах, в числе которых также Уфа, Казань и Пермь. В автосалонах доступна модель «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е».