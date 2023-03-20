В Сочи задерживается вылет 18 рейсов

По данным онлайн-табло, в аэропорту Сочи на вылет задерживается 18 рейсов. Проблемы с перелетами на российском курорте наблюдаются уже третий день из-за погодных условий.

Задержаны рейсы в Ульяновск, Санкт-Петербург, Казань, Домодедово, Красноярск, Екатеринбург, Саранск, Омск, Новосибирск, Белград, Тюмень, Казань, Шереметьево, два рейса в Нижний Новгород и три рейса в Уфу.

Перенос и отмена вылетов в аэропорту Сочи наблюдается с 18 марта из-за тумана. Тогда задержали и отменили 21 рейс, на 19 и 20 марта «Аэрофлот» отменил все рейсы в Сочи. Утром 20 марта компания сообщила, что организовала рейсы для вывоза пассажиров из Сочи.

Татьяна Ручкина

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