Трассу в двух районах Саратовской области перекрыли из-за тумана

В Саратовской области в связи с плохой видимостью закрыли участок федеральной трассы, расположенный в Хвалынском и Вольском районах. Об этом предупредили в региональном управлении ГИБДД.

С 8 утра для автомобилистов закрыли участок с 85-го по 140-й км дороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». В автоинспекции уточнили, что из-за тумана видимость снизилась до 50 м.

«Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге», — говорится в сообщении.

Дарья Васенина