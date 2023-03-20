В Екатеринбурге эвакуировали студентов вузов из-за угроз минирования

В Екатеринбурге утром 20 марта эвакуировали студентов нескольких вузов из-за анонимных сообщений о минировании. Как сообщает Е1.ru, занятия прервали в Уральском государственном лесотехническом университете (УГЛТУ), Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) и Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ).

Сейчас здания вузов проверяют саперы.

Напомним, в январе этого года в Свердловской области прошла серия лжеминирований школ. Информация по итогу не подвердилась. Одна из самых массовых волн лжеминирований в регионе прошла в январе 2022 года. Тогда только в Екатеринбурге из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали 151 школу, шесть вузов и два колледжа.

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