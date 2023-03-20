На рейс авиакомпании «Сибирь» не смогли попасть 12 пассажиров из-за отсутствия свободных мест

Новосибирской транспортной прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона генеральному директору авиакомпании «Сибирь». В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по факту оказания населению услуг ненадлежащего качества (ч. 2 ст. 14.4 КоАП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в феврале 2023 года в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина авиакомпания отказала 12 гражданам в авиаперевозке по маршруту Новосибирск-Душанбе из-за отсутствия свободных мест на борту воздушного судна.

В январе 2022 года авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали на 60 тыс. рублей за отказ везти пассажиров. Компания из-за отсутствия свободных мест на борту воздушного судна отказала в перевозке пяти пассажирам, следовавшим из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский и Сочи.

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Лолита Белова