В Саратове арестовали подозреваемых в поджоге релейных шкафов на железной дороге

В Саратове арестованы два жителя города, подозреваемых в поджоге релейных шкафов на железнодорожных путях. Как сообщает пресс-служба Приволжского ЛУ МВД России на транспорте, преступление выявлено совместно с сотрудниками УФСБ по Саратовской области.

Сообщение о том, что на перегоне «Зоринский — Трофимовский-2» в Ленинском районе Саратова горят два релейных шкафа, предназначенных для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров, поступило в транспортную полицию вечером 16 марта. В результате поджога, выгорели приборы сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). На движение составов происшествие не повлияло.

По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 55-летнего мужчину и его предполагаемого 42-летнего помощника. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

На видеозаписи, распространенной управлением ФСБ, один из подозреваемых говорит, что предложение о «работе» нашел в группе в Telegram «Теневые услуги», один из пользователей предложил «порчу имущества» и скинул фотографии релейных шкафов.

На другой видеозаписи, распространенной Приволжским ЛУ МВД России на транспорте, подозреваемый говорит, что после поджога сфотографировал горящий объект и отправил фото заказчику.

Получили ли исполнители оплату и в каком объеме, ни транспортная полиция, ни спецслужбы, не уточняют.

Сергей Петунин