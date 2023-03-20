2,5% жителей Удмуртии занимаются индивидуальным бизнесом

На начало 2023 года индивидуальным бизнесом занимались 36 тыс. жителей Удмуртии. Это составляет 2,5% от общей численности населения региона, а также 5,3% от количества ИП в ПФО, сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Так, Удмуртия делит третьем место с Татарстаном, Кировской областью и Пермским краем по численности предпринимателей в ПФО на 1 тыс. человек. По количеству зарегистрированных ИП регион оказался на восьмом месте. Лидером стал Татарстан с показателем в 99 тыс. предпринимателей, на последней строчке Марий Эл — 13 тыс. предпринимателей.