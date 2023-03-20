«Средства бюджета нельзя будет потратить не по назначению, а сделки бизнеса станут прозрачны»

Госдума в первом чтении приняла поправки в гражданское законодательство, согласно которым к безналичным денежным средствам будет отнесен цифровой рубль. Банк России будет обеспечивать его функционирование, а также сохранность и правильность учета информации об операциях с ним. О перспективах появления национальной цифровой валюты «Ъ-Кубань» рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.



Владимир Чернов

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«Создание и интеграция цифрового рубля в российскую экономику открывает несколько возможностей для граждан и бизнеса. Для населения это еще один способ хранения денежных средств в онлайн-банке, оплаты в магазинах и прочее. А для бизнеса и государства появление цифрового рубля создает более прозрачные рыночные отношения. В частности, оплаты социальных проектов из бюджета государства будут идентифицированы, оплаты и инвестиции в бизнес-проекты станут унифицированы. Это означает, что, в теории, должен снизиться уровень коррупции, так как выделенные средства из бюджета нельзя будет потратить не по назначению, а сделки бизнеса станут прозрачны.

Риски заморозки банковских средств с появлением официальной цифровой валюты, к сожалению, возрастают, особенно если их сравнивать с наличными средствами. Все бюджетные проекты будут под контролем, то есть сроки их реализации и расходование финансовых средств останутся под контролем регулятора, а значит и шансы на реализацию всех государственных проектов также увеличиваются.

Цифровые валюты открывают новые возможности денежных переводов. Устанавливается ответственность ЦБ за сохранность цифровых рублей и за правильность учета информации об операциях с цифровыми рублями, что также повышает прозрачность операций и сохранность средств граждан. Использование цифрового рубля возможно и без доступа к интернету, что также открывает дополнительные возможности.

Появится возможность альтернативных способов открытия кошельков для кредитных организаций, чьи приложения были удалены из магазинов онлайн-приложений из-за ограничений.

Рисков возникновения проблем с ликвидностью у некоторых банков, которые может вызвать введение цифрового рубля, ЦБ России не видит. В теории денежная масса в стране должна снизиться, а значит и темпы роста инфляции в теории должны сокращаться».

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