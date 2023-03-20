В Новосибирске поймали сбежавшего из психиатрической больницы пациента

Сбежавшего из психиатрической больницы №6 Новосибирска пациента удалось задержать. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщила главврач больницы Ирина Королькова, добавив, что беглеца уже вернули в медучреждение. Ирина Королькова опровергла сообщения, что у пациента при себе был нож.

Побег из психбольницы на улице Тульской 33-летний мужчина совершил в воскресенье.

В 2018 году, как писал «Ъ-Сибирь», из областной психиатрической больницы специализированного типа 6 сбежал «авторитет» 63-летний Виктор Мошков. Он распилил решетку в палате на первом этаже. Ножовочное полотно по металлу, а также зимнюю одежду Виктору Мошкову принес кто-то из знакомых. Ночью пациент пролез между спиленными прутьями решетки, вышел за территорию больницы и поймал попутку. Через неделю он был задержан в одном из частных домов Куйбышева.

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Илья Николаев