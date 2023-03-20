В Красноярском крае заведующая детсадом похитила 2,5 млн рублей с помощью «мертвых душ»

Отделом полиции «Енисейский» возбуждено четыре уголовных дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении заведующей детским садом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как установило расследование, с августа 2016 года по май 2022 года заведующая детсадом фиктивно трудоустроила на различные должности четырех человек. При этом данные граждане фактически не исполняли служебные обязанности, а незаконно перечисленную им зарплату заведующая дошкольным учреждением присваивал себе. Правоохранители подсчитали, что за указанный период она похитила около 2,5 млн руб. Подозреваемая, которой грозит до шести лет лишения свободы, дала признательные показания.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2022 года красноярская полиция выявила хищение 34 млн руб. со счетов частного детдома имени Хазрета Совмена. В отношении главного бухгалтера детдома возбудили уголовное дело о растрате. По предварительным данным полиции, женщина с апреля 2021 по ноябрь 2022 года перевела со счетов учреждения на свои личные счета в банке около 34 млн руб.

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Илья Николаев