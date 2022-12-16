В отношении бухгалтера детдома, похитившей 34 млн рублей, возбуждено уголовное дело

В Красноярске в отношении главного бухгалтера частного детского дома имени Хазрета Совмена возбуждено уголовное дело о растрате, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По предварительным данным полиции, женщина с апреля 2021 по ноябрь 2022 года перевела со счетов учреждения на свои личные счета в банке около 34 млн руб.

О том, что полицией был установлен факт хищения средств со счетов детского дома в начале декабря рассказал на пресс-конференции руководитель краевого главка МВД России Александр Речицкий. Он также уточнил, что проводится доследственная проверка, проверяется полученная информация. Также сообщалось, что бухгалтер учреждения написала явку с повинной.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова