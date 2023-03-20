В Черногории экзит-полы предсказывают второй тур выборов президента

Действующий президент Черногории, лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, который возглавляет страну больше 30 лет, не смог победить на выборах в первом туре. По данным экзит-полов, он занял первое место с 35% голосов. Во второй тур с ним выходит кандидат от движения «Европа сейчас», экс-министр экономического развития Яков Милатович, набравший 29%.

Результаты выборов, по данным экзит-пола «Центра мониторинга и исследований» (CeMI):

Мило Джуканович (Демократическая партия социалистов) — 35,4%;

Яков Милатович («Европа сейчас») — 29,2%;

Андрия Мандич («Демократический фронт») — 19,1%.

Остальные кандидаты получили около или меньше 10% поддержки.

Господин Джуканович доволен результатами первого тура. По словам действующего лидера, его команда получила тот результат, которого планировала достичь, передает The Associated Press. Господин Милатович пообещал отправить Джукановича «на политическую пенсию» во втором туре. Занявший третье место господин Мандич призвал своих сторонников поддержать во втором туре господина Милатовича.

Леонид Уварчев