«Оренбург»—«Спартак» 2:0

Ковалев, 17; Воробьев, 23.

«Урал»—«Динамо» 0:1

Тюкавин, 90.

«Факел»—«Сочи» 3:0

Гонгадзе, 34 (пен.); Магаль, 73; Ивахнов, 79. Удаление: Мелкадзе («Сочи»), 81 (2 ж. к.).

«Локомотив»—«Краснодар» 3:2

Баринов, 47; Глушенков, 51; Дзюба, 65 — Алонсо, 29; Кордоба, 39. Незабитый пенальти: Дзюба, 45. Удаления: Смольников, 72 (2 ж. к.) — Рамирес, 63 (2 ж. к.).

«Химки»—«Ростов» 0:1

Осипенко, 18 (пен.). Удаление: Бикел («Химки»), 29.

«Крылья Советов»—«Ахмат» 0:1

Тимофеев, 46.

«Пари Нижний Новгород»—«Торпедо» 1:1

Гоцук, 34 — Рейна, 58

ЦСКА—«Зенит» 1:0

Чалов, 72.

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Зенит» 15 3 2 53:10 48

2. «Ростов» 12 5 3 36:27 41

3. «Спартак» 12 4 4 45:24 40

4. «Динамо» 10 5 5 36:24 35

5. ЦСКА 10 5 5 35:20 35

6. «Ахмат» 10 2 8 31:29 32

7. «Оренбург» 10 1 9 40:40 31

8. «Краснодар» 8 5 7 38:35 29

9. «Сочи» 8 4 8 29:39 28

10. «Урал» 7 4 9 24:31 25

11. «Локомотив» 6 4 10 27:37 22

12. «Крылья Советов» 5 5 10 20:31 20

13. «Нижний Новгород» 5 5 10 24:35 20

14. «Факел» 2 11 7 27:37 17

15. «Химки» 3 4 13 19:41 13

16. «Торпедо» 1 5 14 10:34 8