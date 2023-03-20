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Коммерсантъ FM
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Пришли, поправили и ушли

Правительство рассчитывает нарастить профилактические мероприятия — они позволяют гарантировать выполнение требований безопасности без повышения нагрузки на бизнес. Компания в ожидании плановой проверки может запросить профилактический визит, чтобы выявить возможные нарушения и устранить их без штрафа. Согласно постановлению, обязательный профилактический визит возможен по поручению президента или правительства. Профилактика продолжит действовать и в отношении соцобъектов — при выявлении нарушений руководству школ, детских садов, больниц будут выписаны предписания без штрафов: в прошлом году в правительстве заметили, что из-за сокращения проверок бизнеса контролеры сконцентрировались на проверках соцобъектов, а выделенные школам деньги на модернизацию образования уходили на растущие штрафы (см. “Ъ” от 17 ноября 2022 года).

Диана Галиева

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