894,9 миллиарда рублей составил отток средств населения с депозитов в январе 2023 года, сообщил Банк России. Показатель соответствует сезонному тренду — в мирном январе 2022 года со счетов было снято 807 млрд руб. С рублевых депозитных счетов был снят 1,1 трлн руб., росли в январе только депозиты в банках-нерезидентах (на 135,5 млрд руб.). Снятые рубли обеспечили и январский всплеск потребительского спроса за счет трат новогодних бонусов, традиционно накапливаемых на депозитных счетах в конце года (см. график). Отток наблюдался и из вложений граждан в акции и облигации, росли же вложения населения в наличную иностранную валюту (за месяц — на 85,8 млрд руб., максимум с марта 2022 года).

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