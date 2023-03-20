ГЧП растет на государственных деньгах

Объем инвестиций в проекты государственно-частного партнерства (ГЧП), прошедшие коммерческое закрытие в 2022 году, оценивается в 765 млрд руб.— это максимальный показатель за последние три года, следует из обзора Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Аналитики отмечают, что, хотя рекордные значения 2018 года превышены лишь по общему объему инвестиций, тенденция к росту рынка есть и по иным индикаторам. Ранее на предварительных данных схожий результат фиксировали и в Национальном центре ГЧП — итоги 2022 года оказались заметно лучше ожиданий (см. “Ъ” от 27 декабря 2022 года).

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С одной стороны, стабилизации рынка способствовали антикризисные меры правительства — в частности, возможность пересмотра условий концессий без согласования с ФАС и право увеличения цен соглашений. Одновременно с этим, полагают в АКРА, увеличение рынка во многом обусловлено ростом госинвестиций. В целом объем федеральных расходов на инфраструктуру в 2022 году вырос почти на 35% (в частности, за счет выделения 465 млрд руб. на опережающее развитие инфраструктуры в регионах при изначальных планах в 296 млрд руб.). Если общий объем инвестиций в ГЧП-проекты вырос почти в полтора раза к 2021 году, то частных — всего на 13% (а в сравнении с 2018 годом их объем и вовсе сократился на 27%).

Тренд на лидирующую роль государства и госкомпаний на рынке ГЧП, полагают в АКРА, сохранится и в этом году. С учетом того, что ситуация в отрасли, несмотря на позитивные тенденции, остается довольно сложной (инфляция, дефицит кадров, нехватка оборудования и комплектующих), вероятно, потребуется продление антикризисных мер.

Для уже запущенных проектов основная проблема — риск их удорожания. Аналитики опасаются, что «не менее чем у половины объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2025 года, может материализоваться риск превышения капитальных затрат, когда фактически расходы на строительство превысят плановые на 20–40%». Для покрытия этих расходов потребуются дополнительные заимствования — в связи с этим, полагают эксперты, необходимо диверсифицировать источники финансирования проектов за счет «длинных» денег для рефинансирования (например, через выпуск облигаций проектного финансирования, в том числе с применением цифровых активов).

Евгения Крючкова