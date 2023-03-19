«Зенит» проиграл «ЦСКА» впервые за четыре года

Петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл московскому «ЦСКА» в 20 туре чемпионата РПЛ. Матч состоялся в Москве на «ВЭБ Арене». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «ЦСКА».

На 35-й минуте первого тайма Кассьера после паса Малкома пробил в угол, но вратарь «ЦСКА» Акинфеев спас команду. В перерыве Караваева заменил Чистяков. Во втором тайме Малком пробил мяч рядом со штангой со штрафного.

Единственный гол в матче забил футболист московской команды Федор Чалов на 72-й минуте. После этого тренер «Зенита» Сергей Семак вывел на поле Мантуана и Ерохина. Кассьера пробил мяч в штангу после подачи углового.

В последний раз «Зенит» уступал «ЦСКА» 11 ноября 2018 года. После этого петербуржцы одержали семь побед над армейцами и один раз сыграли вничью. Сине-бело-голубые проиграли второй матч в этом сезоне РПЛ. Предыдущее поражение команда потерпела от грозненского клуба «Ахмат» 5 ноября (1:2).

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