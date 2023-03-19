В СК Ленобласти рассказали о смерти школьника под мешком зерна на складе

В Волосовском районе Ленинградской области на складе погиб десятилетний мальчик. Об этом 19 марта рассказали в пресс-службе Следственного комитета Ленобласти.

По версии следствия, вечером 18 марта несколько детей проникли в здание зернохранилища ЗАО «Племенной завод «Ленинский Путь» в деревне Ущевицы. Один ребенок во время игры сделал дыру в одном из мешков с зерном. Мешок, находившийся выше, придавил ребенка. В деревню приехала скорая помощь и забрала тяжело травмированного школьника. По пути в волосовскую больницу он скончался.

Прокуратурой Волосовского района организована проверка. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

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