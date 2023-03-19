Глава МИД Молдавии анонсировал введение санкций против десятка россиян

Молдавия начала постепенно присоединяться к санкциям, введенным Евросоюзом в отношении России в ответ на военную операцию, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску. Через несколько недель Молдавия введет санкции против ряда российских граждан, сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Речь идет преимущественно о запретах на поездки, замораживании банковских счетов или активов этих физических лиц, которые в той или иной степени причастны к агрессии против Украины»,— заявил господин Попеску 17 марта в интервью Europa Libera («Радио Свободная Европа», признано в РФ СМИ-иноагентом; цитата по порталу Stiri).

По словам главы МИДа, решение принято, но пройдет некоторое время, пока все юридические шаги будут завершены. Он не назвал имен тех, кому будет запрещен въезд в Молдавию, но сообщил, что в список войдет около 25 человек и около половины являются гражданами России.

Николай Попеску также сообщил, что две недели назад ЕС попросил Молдавию присоединиться к пакету индивидуальных санкций.

Как страна, ассоциированная с ЕС и получившая в июне 2022 года статус страны—кандидата на вступление, Молдавия должна была присоединиться к европейским санкциям, отмечает Stiri.

В начале военной операции молдавские власти заявили, что западные партнеры, в том числе ЕС, проявили понимание позиции Кишинева не присоединяться сразу к санкциям во избежание жесткой реакции со стороны России, от которой Молдавия зависела энергетически, сообщает Stiri.

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Мария Федотова