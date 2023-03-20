Подшипники раскатали между странами

Крупнейший российский производитель подшипников ЕПК сменил собственника. Александр Москаленко, ранее владевший активом, продал его ЗПИФ «Фонд промышленных инноваций». В периметр сделки вошли ключевые российские активы ЕПК, продавец сохранил за собой завод в казахстанском Степногорске и долю в «ЕПК-Бренко», выпускающем кассетные подшипники. По мнению юристов, ЗПИФ — формат организации собственности, «хорошо защищающий информацию о конечных бенефициарах».

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АО ЕПК — крупнейший производитель подшипников в России — перешел в собственность ЗПИФ «Фонд промышленных инноваций». «Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд промышленных инноваций» числится в реестре ЦБ РФ. Он зарегистрирован 28 ноября 2022 года, формирование закончено 26 декабря.

Прежний владелец ЕПК Александр Москаленко подтвердил “Ъ”, что продал 100% акций компании, сохранив не вошедший в контур сделки казахстанский актив — Степногорский подшипниковый завод — и долю в «ЕПК-Бренко» (ранее — СП с американской Amsted Rail, занимающееся выпуском кассетных подшипников, год назад американская компания объявила о выходе из СП; см. “Ъ” от 31 марта 2022 года). По словам господина Москаленко, покупателями актива стали «портфельные инвесторы».

В АО ЕПК “Ъ” уточнили, что ЗПИФ «инвестирует в корпоративные ценные бумаги юридических лиц, в том числе относящихся к инновационным секторам экономики». «Интерес к подшипникам обусловлен инновационными разработками в данном секторе машиностроения»,— пояснили в компании. Там добавили, что «производственная группа ЕПК под руководством управляющей компании фонда продолжит реализовывать ранее выбранную стратегию развития бизнеса и будет и далее придерживаться стратегии инвестирования в модернизацию производства и создание инновационной продукции».

ЕПК — крупнейший российский производитель подшипников, основан в 2001 году. В него входит Саратовский и Волжский подшипниковые заводы («ЕПК-Саратов» и «ЕПК-Волжский»), Самарский завод авиационных подшипников («ЕПК-Самара»). По данным СПАРК, чистая прибыль АО ЕПК составляла в 2021 году 2 млрд руб.

Сумма сделки не разглашается. В ЕПК лишь отметили, что покупка совершена «за счет средств частных инвесторов—пайщиков фонда». «Оценка активов основывалась на рыночных методах с учетом отраслевой специфики»,— уточнили в компании. Господин Москаленко подтвердил, что «актив был оценен по рынку» и сумма сделки его «устроила».

По словам юриста Forward Legal Олеся Груздева, любой ПИФ имеет следующую структуру: собственно сам фонд — это имущественный комплекс, который, как правило, включает в себя недвижимость и (или) ценные бумаги; управляющая компания — она распоряжается имуществом фонда и выступает его номинальным собственником; и пайщики — это собственники паев, их статус близок к положению акционеров — они получают имущественную выгоду в зависимости от стоимости имущества фонда.

«Вне зависимости от вида ПИФа и состава самого фонда, нигде не публикуется, кто именно является собственником пая и, соответственно, имущественного комплекса фонда,— поясняет юрист.— Для всех третьих лиц всеми необходимыми правами собственности располагает управляющая компания». За счет того, что фигура пайщика скрыта от публики, но законом он признается бенефициарным собственником имущества фонда, уточнил господин Груздев, в России ПИФы «могут использоваться для сокрытия фигуры конечного выгодоприобретателя инвестиций».

Наталья Скорлыгина