Уран стал предметом конкуренции

Крупнейший в мире производитель урана «Казатомпром» в 2022 году удвоил чистую прибыль до $1 млрд на фоне растущих мировых цен на уран. Цены на сырье для ядерного топлива перешли к росту после начала военных действий России на Украине: средняя годовая спотовая стоимость урана увеличилась на 41%, достигнув $50 за фунт. Цены растут, поскольку покупатели хотят снизить зависимость от российских поставок, считают западные производители урана. Обостряет ситуацию возвращение популярности в мире атомной энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Казатомпром» (75% компаний принадлежит казахстанскому госфонду «Самрук-Казына») по итогам 2022 года показал самые сильные финансовые результаты за последние годы. Консолидированная выручка группы выросла на 45% год к году, до 1 трлн тенге ($2,17 млрд по среднегодовому курсу Нацбанка Казахстана). Львиная доля дохода (85%) приходится на продажу закиси-окиси урана (U3O8). Скорректированная чистая прибыль выросла более чем вдвое, превысив 465 млрд тенге ($1 млрд), скорректированная EBITDA — на 80%, до 631 млрд тенге ($1,37 млрд).

Уран используется для производства ядерного топлива. Основные покупатели — 422 мировых атомных энергоблока общей мощностью 377,9 ГВт. Уран не торгуется на бирже, спотовая цена на U3O8 формируется в момент продажи.

«Казатомпром» — крупнейший в мире производитель урана, обеспечивающий 42% от общего объема добычи. При этом себестоимость получения урана в Казахстане остается одной из самых низких в мире. Иностранные компании, включая «Росатом», канадскую Cameco и французскую Orano, владеют долями в ряде месторождений «Казатомпрома». В 2022 году общая добыча «Казатомпрома» составила 21,2 тыс. тонн U3O8, из которых 9,85 тыс. тонн пришлось на доли иностранных партнеров. «Росатом» из своих 7 тыс. тонн урана в год (15% мирового рынка) более 60% добывает именно в Казахстане через пять СП с «Казатомпромом».

Доход «Казатомпрома» от реализации U3O8 вырос на 40% из-за резкого повышения мировых цен на уран. Котировки начали увеличиваться с марта прошлого года после начала военных действий России на Украине. Сначала европейские и американские покупатели закиси-окиси стали опасаться логистических проблем (уран везут по территории России до порта в Санкт-Петербурге, откуда его отправляют в ЕС и США), а затем рынок стал опасаться введения санкций в отношении «Росатома».

Среднегодовая спотовая стоимость фунта закиси-окиси в 2022 году увеличилась на 41% ($49,81), а цена в долгосрочных контрактах — на 35% ($49,75). Отпускная цена «Казатомпрома» в среднем за 2022 год составила около $43 за фунт (рост на 31% год к году). Однако из-за повышения цен на сырье и материалы, в частности на серную кислоту, на фоне высокой инфляции выросла и себестоимость производства урана, до $16,19 за фунт U3O8 (с учетом капитальных затрат).

Мировая атомная промышленность серьезно зависит от России: доля страны по поставкам урана составляет 14%, по услугам конверсии урана (преобразование урана в UF6) — 27%, по обогащению урана — 39%, говорится в последнем отчете Cameco. Энергокомпании в условиях геополитической неопределенности стали внимательнее оценивать риски поставки по всей цепочке производства ядерного топлива. Покупатели стремятся уйти от российских контрактов, поэтому Cameco ждет дальнейшего повышения конкуренции за предоставление услуг по добыче и переработке урановой продукции. Но для расширения мощностей новых игроков требуются инвестиции, которые можно обеспечить только при заключении долгосрочных контрактов.

На стоимость урана влияет и рост интереса к атомной генерации на фоне энергетического кризиса. По итогам 2022 года атомная энергетика снова оценивается как перспективный низкоуглеродный и стабильный источник, отмечает Наталья Величко из Kept. Динамика цен на уран сейчас преимущественно определяется фундаментальными факторами, влияние спекулятивной торговли минимально, полагает она.

Аналитики сходятся в ожидании дальнейшего роста потребления урана: из-за энергетического кризиса европейские и американские компании пока не рассматривают возможность закрытия АЭС, Китай планирует ввод новых мощностей, а в Японии ожидается возобновление работы атомных станций. «При этом рынок может столкнуться с нехваткой сырья,— считает Наталья Величко.— Негативный тренд задают геополитическая ситуация, логистические и технологические ограничения на поставки из других регионов». По ее мнению, рынок вернется к балансу не ранее конца 2023 года.

Полина Смертина