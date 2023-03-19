В Сочи запустили горячую линию для авиапассажиров отмененных рейсов

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю запустило колл-центр для пассажиров аэропорта Сочи. Горячая линия начала работу с 16:30 19 марта по номерам 8-862-264-79-48 и 8-862-264-38-76. Информация об этом размещена в Telegram-канале «Аэропорты юга».

Сотрудники надзорного ведомства консультируют пассажиров по вопросам защиты прав потребителей и оказывают помощь в подготовке претензионных писем в адрес авиаперевозчиков, говорится в сообщении.

Накрывший Сочи туман вызвал коллапс в аэропорту. Пассажиры десятков отмененных рейсов скопились в зале ожидания.

Наталья Решетняк

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