КГБ Белоруссии заявил об убийстве готовившего теракт иностранца

В Белоруссию из-за границы прибыли люди для совершения теракта, спецподразделение КГБ страны в этой связи сегодня, 19 марта, проводило спецмероприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госбезопасности.

В рамках спецоперации в Гродно на улице Курчатова был ликвидирован иностранный гражданин, который открыл стрельбу из автоматического оружия и подорвал гранаты.

Ни гражданское население, ни сотрудники силовых структур не пострадали. Следственное управление КГБ возбудило уголовное дело, проводятся «неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия».

Мария Федотова