«Авангард» выиграл второй матч у «Магнитки» в серии плей-офф Кубка Гагарина

Омский «Авангард» на своей площадке выиграл второй матч серии плей-офф у «Металлурга» из Магнитогорска. Игра завершилась со счетом 4:3

Уже в первом периоде в ворота «Магнитки», которые защищал Эдвард Паскуале, влетели сразу три шайбы. У хозяев отличились Павел Дедунов (6 мин.), Алекс Броадхерст (14 мин.) и Рид Буше (19 мин.). После этого в команде гостей произошла замена вратаря: место в воротах занял Василий Кошечкин.

Усилиями Павла Акользина (23 мин.), Григория Дронова (26 мин.) и Никиты Коростелева (45 мин.) уральцы смогли отыграться, но через три минуты Рид Буше, оформивший в этом мачте дубль, вновь вывел «Авангард» вперед.

«Авангард» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:0. Следующая игра серии пройдет 21 марта в Магнитогорске.

Илья Николаев