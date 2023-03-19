Ключи в студию!

На рынке недвижимости Удмуртии доля студий в продаже составляет 11,7%, что является самым высоким показателем в ПФО, следует из статистики «Циан.Аналитика». Всего за последние четыре года доля студий на вторичном рынке российских городов увеличилась почти в два раза, а цена на 70%. Эксперты считают, что подобная недвижимость привлекательна для несемейного трудоспособного населения. Вопреки сложившемуся мнению, студия не является доступным жильем: стоимость одного «квадрат» студии начинается примерно от 81,7 тыс. руб., что составляет две средних месячных зарплаты. В агентствах недвижимости также отмечают, что цены на студии выросли, однако спрос по их наблюдениям отличается. Ожидания востребованности студий в текущем году у участников рынка также разделилось. Некоторые считают, что спрос будет снижаться, поскольку покупатели будут делать выбор в пользу однокомнатных квартир. Другие придерживаются мнения, что спрос на студии всегда будет высоким за счет иногородних и студентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За последние четыре года доля студий на вторичном рынке российских городов увеличилась почти в два раза, а стоимость — на 70%, что выше, чем по остальным типам квартир. За этот же период однокомнатные квартиры прибавили 66% в цене, а двухкомнатные выросли в цене на 58-59%. Такие данные приводит «Циан.Аналитика». «Покупка студий привлекательна для 40% трудоспособного населения. Несемейные люди чаще рассматривают покупку студий, хотя бы в качестве первого жилья»,— поделились эксперты «Циан». В Удмуртии доля несемейных трудоспособных жителей составляет 40,4%.

Всего на рынке Удмуртии доля студий в продаже составляет 11,7%. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе, среднее значение в котором 6%. Самая низкая доля в Марий Эл — 2,1%. Вместе с тем, среди регионов округа в Удмуртии самая низкая доля однокомнатных квартир в продаже — 21,5%, при среднем значении 30,3%.

«Квадрат» студии на российском рынке обойдется дороже на 7-15% в сравнении с другими квартирами. Средняя стоимость 1 кв. м студии на вторичном рынке в Удмуртии — 81,7 тыс. руб. Самые высокие цены из регионов ПФО в Татарстане — 131,6 тыс. руб., самые низкие в Оренбургской области — 69 тыс. руб. за кв. м. «Формат студий популярен за счет небольшой площади, и как следствие — минимального бюджета покупки. Однако стоимость кв. м по компактным вариантам — выше и малодоступна для среднего россиянина»,— прокомментировали эксперты «Циан».

По мнению руководителя «Циан.Аналитика» Алексея Попова востребованность студий на рынке увеличивается в связи с изменением образа жизни: молодые люди позже вступают в брак, быстрее съезжают от родителей, то есть на рынке все больше несемейных молодых покупателей, которым подходит компактное жилье. «К примеру, в 2021 году 34% мужчин и 29% женщин вступили в брак позже 35 лет. Еще 10 лет назад эта доля была 23% и 16% соответственно. С учетом текущих демографических тенденций спрос на студии продолжит увеличиваться, а потенциальная аудитория — расти»,— прокомментировал господин Попов.

В агентстве недвижимости «Этажи» рассказали, что увеличение цен — нормальная реакция рынка для кризисного периода и наблюдается уже не первый год.

«Истинно студий, не комнат гостиничного типа и не общежитий, в предложении сейчас не более 250 шт. на весь Ижевск. При этом в этом году мы видим снижение спроса следом за снижением предложения студий в новых домах. Разница по цене кв. м в этих квартирах невелика и соответственно покупатель чаще выбирает маленькие полноценные однокомнатные квартиры с разделенным жилым пространством»,— прокомментировал учредитель и директор компании «Этажи» в Ижевске Александр Ботников.

Стоимость студий на вторичном рынке Удмуртии в феврале 2023 года по отношению к февралю 2022 года увеличилась на 8,7%, говорит господин Ботников. Он подчеркивает, что в сухих цифрах есть погрешность, поскольку в расчет входят проданные малометражки в старом фонде. Если их исключить, рост будет более явным. «В текущем году тенденция на небольшой рост цены сохранится, товарная полка не увеличится. При этом новостройки будут выигрывать из-за сниженной процентной ставки по кредиту»,— добавил Александр Ботников.

Об увеличении цен на студии говорят и в агентстве недвижимости «Полезные люди». «Цены выросли, потому что они ориентируются на первичку. Также роль играет инвесторский интерес. Стоимость на студии ниже, соответственно, выше покупательская способность»,— прокомментировала руководитель офиса в Ижевске Лиана Коровенко. По ее наблюдениям, средняя стоимость студии на вторичном рынке составляет 90 тыс. руб. за кв. м.

Увеличение количества студий во вторичке произошло за счет того, что за последние пять лет было сдано много домов, основной сегмент которых — студии, считает госпожа Коровенко.

«Кроме того, один из факторов увеличения количества предложений на рынке — сданные студии от застройщиков, которые люди покупали с точки зрения инвестирования и заработка, сейчас их продают как вторичное жилье»,— рассказала Лиана Коровенко.

Она добавила, что основной контингент студий — иногородние и студенты.

По мнению Лианы Коровенко, в 2023 году спрос на студии увеличится. «Люди хотят иметь свое жилье, лучше небольшое, но свое. И второй фактор — на сегодняшний день люди не гонятся за роскошью и лишними квадратами, главный критерий — это доступность»,— заключила госпожа Коровенко.

Татьяна Колегова

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