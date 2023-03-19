Летевший из Владивостока самолет экстренно приземлился в Иркутске

Самолет Airbus A330-343X, летевший из Владивостока в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Иркутска. Причиной происшествия стала техническая неисправность самолета — высокое давление в тормозной системе. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета РФ (СКР).

Из сообщения ведомства следует, что в результате происшедшего пострадавших нет, самолет не поврежден. На его борту находились 281 пассажир и 14 членов экипажа.

По факту случившегося Иркутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СКР организовал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи выясняют причины неисправности самолета.

Согласно данным СКР, лайнер, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», приземлился в Иркутске в 5:30 по местному времени (0:30 мск). Из аэропорта Иркутска он вылетел в 18:37 по местному времени (13:37 мск), следует из данных онлайн-табло.

Лусине Баласян