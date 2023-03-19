В начале рабочей недели на Кубани будет тепло и ветрено

В понедельник, 20 марта, в Краснодарском крае метеорологи прогнозируют переменную облачность. Согласно прогнозу Краснодарского гидрометцентра, днем преимущественно без осадков, небольшой дождь возможен лишь в южной половине края. Ночью и утром местами ожидается туман.

Порывы северного ветра могут достигать 12 метров в секунду, ночью и утром на участке Анапа — Геленджик — 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха в первый рабочий день ожидается в пределах + 9…+14°, местами до 19°.

Во вторник, 21 марта, в крае будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Дневная температура сохранится в диапазоне + 10…+15°. На Черноморском побережье переменная облачность, без существенных осадков, ветер западной четверти (скорость 6–11 метров в секунду), температура воздуха около +14°.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram