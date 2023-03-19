В Магадане объявили режим ЧС после снежного и теплового циклона

Мэр Магадана Юрий Гришан объявил режим чрезвычайной ситуации после череды снежных и тепловых циклонов. Сроки введения ЧС будут зависеть от скорости расчистки города от снега. За неделю в Магадане выпала полуторамесячная норма осадков.

«Принято решение с 18 часов (10:00 мск) 19 марта объявить режим ЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями, на уличной дорожной сети, на дворовых территориях города»,— написал господин Гришан в Telegram.

Как сообщил мэр, из-за снега, ветра и последующего потепления под кровлей образовалась опасная наледь. В декабре 2022 года в Магадане из-за падения с крыши массы из снега и льда в детском саду погиб ребенок.

За неделю в Магадан пришли четыре циклона. Из-за нулевой видимости закрыли трассу Магадан--Балаганное--Талон, ученикам второй смены разрешили не посещать занятия. По прогнозам синоптиков, с понедельника, 20 марта, снегопады закончатся, резко похолодает.

Из-за снегопадов 12 марта мэр Владивостока призвал перевести сотрудников на удаленный режим работы, а большегрузам запретили въезд в город.

Анастасия Ларина