Мэр Владивостока призвал перевести сотрудников на удаленку из-за снегопадов

Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководство предприятий перевести сотрудников на удаленный режим работы 13 марта из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба мэра.

«Наше обращение к работодателям Владивостока: на завтрашний день, на понедельник, принять решение о том, чтобы перевести работников на удаленную работу»,— говорится в сообщении пресс-службы Константина Шестакова в Telegram. Из-за снегопада в младших классах школ Владивостока 13 марта отменили занятия.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за циклона: 12 и 13 марта пройдет сильный мокрый снег с сильным ветром порывами до 27 метров в секунду. Снегопад начнется около 19.00 (12.00 мск) и продлится минимум до 3.00 понедельника (20.00 мск воскресенья).

Из-за погодных условий большегрузам запретили въезд во Владивосток. Было закрыто движение для всех видов авто на одном из самых крутых спусков — улице Капитана Шефнера. На дорогах работают 154 машины спецтехники.

Анастасия Ларина