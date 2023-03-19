Главой воронежского землячества в Москве избран Герой России, сенатор Виктор Бондарев

Члены РОО «Землячество Воронежцы» поддержали кандидатуру председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности, Героя России Виктора Бондарева на выборах главы организации. Они состоялись 18 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кандидатура была выдвинута губернатором Александром Гусевым. «Уроженец Петропавловского района, Герой России, председатель комитета Совета федерации по обороне и безопасности, экс-главком Воздушно-космических сил, человек высоких нравственных качеств и доброй души»,— так охарактеризовал глава региона Виктора Бондарева. Видеозапись фрагмента встречи появилась в Telegram-канале Александра Гусева.

Глава региона поблагодарил членов организации за рассмотрение кандидатуры Виктора Бондарева: «Уверен, он станет объединяющим и вдохновляющим лидером на новом посту, а забота об интересах Воронежской области в Москве усилится. Это чрезвычайно важно, потому что сегодня перед нашим регионом стоят новые вызовы, усложненные задачи и амбициозные цели. Хочу отметить, что несмотря на объективные трудности, область продолжает поступательно развиваться. Экономика устойчива. Социальная обстановка спокойная».

«Организация имеет важнейшее значение для региона,— сказал генерал-полковник Бондарев.— У нас есть люди в землячестве, которые достигли определенных высот в той или иной области, знают, что необходимо региону, знают, чем помочь. Второе дело — это, конечно, работа с молодежью».

Виктор Бондарев родился в 1959 году в селе Новобогородицком Петропавловского района Воронежской области. Окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков имени В. П. Чкалова. Участвовал в первой и второй чеченских войнах, совершил более 400 боевых вылетов. В 2000 году «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни» был удостоен звания Героя Российской Федерации. С 2015 года —первый Главнокомандующий новым видом Вооруженных сил РФ — Воздушно-космическими силами, руководил авиационной группировкой в Сирии. В 2017 году избран председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности.

Воронежское землячество вносит вклад в привлечение инвестиций в регион. Его члены оказывали содействие в подготовке проекта соглашения о сотрудничестве торгово-промышленных палат Москвы и Воронежской области, соглашения о сотрудничестве в области цифровых технологий и образования с «Яндексом», а также помогали региону поучаствовать в федеральном пилотном проекте по привлечению граждан в качестве самозанятых с льготным налоговым режимом. После начала спецоперации на Украине землячество стало оказывать помощь военнослужащим, членам их семей и жителям новых регионов.

Владимир Зоркий