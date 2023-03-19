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В Курской области обстреляны три населенных пункта, повреждены несколько домов и объекты энергетики

Вооруженные силу Украины (ВСУ) сегодня обстреляли несколько приграничных населенных пунктов Курской области: село Троицкое Кореневского района, деревню Елизаветовку и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. По словам губернатор Романа Старовойта, «к счастью, никто не пострадал».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнил глава региона, в поселке Краснооктябрьский Глушковского района зафиксировали десять прилетов. В результате «незначительные повреждения» получили здания медпункта и четырех частных домовладений: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы. Также в поселке несколько обрывов линий электропередач, которые уже устраняют ремонтные бригады.

Вчера в Курской области со стороны Украины был атакован тот же поселок Краснооктябрьский, где насчитали десять прилетов.

Андрей Цветков

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