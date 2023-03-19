Старовойт сообщил о повреждении медпункта и четырех домовладений при обстреле приграничного поселка

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что три приграничных населенных пункта попали под обстрел вооруженных сил Украины. Речь идет о селе Троицкое, деревни Елизаветовка и поселке Краснооктябрьский. В результате обстрела никто не пострадал.

По словам главы региона, в поселке Краснооктябрьский насчитали десять «прилетов». Зафиксированы обрывы линий электропередачи и повреждения здания медпункта и четырех частных домовладений: «осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы», написал губернатор в своем Telegram-канале.

Свой пост господин Старовойт сопроводил семью фотографиями, на которых зафиксированы последствия обстрела. На них, в частности, можно видеть поваленную ель, выбитые стекла окон и сбитую побелку на одном из домовладений.

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