Правительство приравняло переживших осаду Сталинграда к ветеранам Великой отечественной войны

Правительство России одобрило проект федерального закона, который предусматривает отнесение лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», к категории ветеранов Великой Отечественный войны, сообщается на сайте правительства.

Почетным знаком «Житель осажденного Сталинграда» награждаются граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года находились на территории города Сталинграда (ныне Волгоград).

Законопроект предлагает установить пережившим осаду Сталинграда меры социальной защиты аналогичные тем, что применяются для лиц, награжденных знаками «Житель блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя».

В числе соцгарантий предусмотрено право на одновременное получение двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты и возможность улучшить жилищные условия за счет федерального бюджета.

По информации комитета социальной защиты населения Волгоградской области, на данный момент знаком «Житель осажденного Сталинграда» награждены 3 997 человек. Для обладателей статуса предусмотрены, в частности, ежемесячная денежная выплата в размере 443 руб. и ежемесячная выплата для компенсации 50% расходов за услуги ЖКХ.

Эрдни Кагалтынов