В Екатеринбурге задержан начальник дежурной части по делу о мошенничестве

В Екатеринбурге при участии ФСБ и свердловского главка МВД задержали начальника дежурной части отдела полиции №13. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, задержанный получил деньги, чтобы якобы решить вопрос о прекращении уголовного преследования.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей и по итогам служебной проверки будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

«Не останутся в качестве наблюдателей и его непосредственные руководители. За упущения в работе по профилактике коррупционных преступлений их привлекут к строгой дисциплинарной ответственности»,— отметил полковник Горелых.

Сбор доказательств по делу продолжается. По словам господина Шульги, задержанный признал вину. По предъявленным обвинениям ему грозит до шести лет лишения свободы.

Катерина Якушева, Екатеринбург