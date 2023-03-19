В Екатеринбурге задержан начальник дежурной части по делу о мошенничестве

В Екатеринбурге при участии ФСБ и свердловского главка МВД задержали начальника дежурной части отдела полиции №13. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
По версии следствия, задержанный получил деньги, чтобы якобы решить вопрос о прекращении уголовного преследования.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей и по итогам служебной проверки будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
«Не останутся в качестве наблюдателей и его непосредственные руководители. За упущения в работе по профилактике коррупционных преступлений их привлекут к строгой дисциплинарной ответственности»,— отметил полковник Горелых.
Сбор доказательств по делу продолжается. По словам господина Шульги, задержанный признал вину. По предъявленным обвинениям ему грозит до шести лет лишения свободы.