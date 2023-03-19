В Петербурге льготную IT-ипотеку оформили меньше тысячи человек

В 2022 году льготную ипотеку для IT-специалистов получили 735 петербуржцев. Всего в 2022 году в России было выдано более 7,6 тыс. кредитов на общую сумму 68,6 млрд руб. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Минцифры.

Всего за время существования программы льготной IT-ипотеки было подано 32 тыс. заявок, из которых на данным момент 14 тыс. еще находятся в обработке операторами. Петербург занимает второе место в списке лидеров по количеству выданных кредитов, на первом — Москва, которая согласовала уже 1,5 тыс. ипотечных договоров. При этом оператор программы «Дом.рф» приводит другие данные — в Петербурге было выдано 993 кредита, из которых 269 в 2023 году.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Петербург оказался в числе регионов-лидеров по количеству ипотек для IT-специалистов за все время существования льготной программы.

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