Краевые власти добиваются в суде изъятия памятника архитектуры у собственников

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обратилась в Мотовилихинский районный суд к Владимиру Понькину и Екатерине Никишиной, владельцам здания бывшей поликлинике по адресу ул. Лебедева, 11. По данным Properm.Ru, ведомство требует через суд изъять недвижимость, признанную памятником архитектуры.
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По мнению инспекции, у его новых владельцев, купиавших объект еще в 2012 году, возникла обязанность по содержанию памятника в надлежащем состоянии, которая не исполняется, что создает угрозу его сохранности и может повлечь его утрату. Здание памятника подвержено разрушению, находится в крайне неудовлетворительном состоянии, нуждается в проведении полного комплекса ремонтно-реставрационных работ, пишет издание.
До 2011 года объекты по ул. Лебедева, 11 находились в муниципальной собственности, пока администрация Перми не продала их на аукционе за 14,5 млн руб. Здание площадью 5 тыс. кв. м является объектом культурного наследия (памятник истории и культуры регионального значения «Поликлиника», конец 1920-х гг.).
Ранее краевые власти собирались выкупить объект под нужды музея совриска PERMM, однако им не удалось договориться о покупке.