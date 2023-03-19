В центре Краснодара 21 марта ограничат движение автотранспорта

Власти Краснодара предупредили о временном ограничении движения транспорта 21 марта по улице Гоголя — на участке от улицы Красноармейской до улицы Красной.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Проезжая часть будет закрыта с 6 утра и до окончания проведения мероприятия, посвященного Международному дню человека с синдромом Дауна.

«Освобождать территорию от припаркованного транспорта на этом участке начнут с 22:00 20 марта»,— говорится в сообщении администрации Краснодара.

Водителей просят планировать альтернативные маршруты. На местах ограничений будут дежурить сотрудники ДПС.

Наталья Решетняк

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