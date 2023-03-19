Аэропорт Сочи возобновил прием и отправку самолетов ориентировочно до 18 часов

Аэропорт Сочи с 11 утра начал принимать и отправлять самолеты, которые были задержаны из-за тумана. Об этом сообщили в ГК «Аэродинамика» (оператор аэропорта). Уточняется, что улучшение видимости прогнозируется до 18 часов 19 марта.

«Командиры воздушных судов стали возвращаться с запасных аэродром в Сочи. Так сегодня приземлились четыре борта авиакомпаний: "Азимут", "Смартавиа", "Уральские авиалинии" и Redwings»,– сказано в сообщении.

«Аэрофлот» в Telegram-канале сообщил, что 19 марта выполнит шесть рейсов из ранее отмененных из Сочи. Самолеты отправятся в Москву, Санкт-Петербург, Пермь и Екатеринбург.

Вчера в Сочи ввели желтый уровень погодной опасности из-за густого тумана.

По данным «Аэродинамики», в сочинском аэропорту все службы переведены в усиленный режим, работают справочные, установлены питьевые фонтанчики и кулеры. Питание можно приобрести в кафе и вендинговых аппаратах. Также отмечается, что в терминале и на привокзальной площади в «достаточном количестве» расположены места для сидения. Кроме того, пассажиры могут разместиться в Аэроотеле.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что туман вызвал коллапс в аэропорту. Пассажиры десятков отмененных рейсов скопились в зале ожидания, а представители авиаперевозчика не занимаются расселением пассажиров.

Наталья Решетняк

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