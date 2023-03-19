В Армавире потерявшая управление Toyota снесла арт-объект, опрокинулась и сгорела

В Армавире водитель Toyota Camry повредил архитектурную композицию «Твори добро» и другие объекты благоустройства, сообщает администрация города. Авария произошла утром 19 марта на пересечении улиц Ефремова и Луначарского.

Фото: vk.com/armavir_mo

Предварительно известно, что водитель на вираже превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль снес арт-объекты, врезался в забор Армавирского аграрно-технологического техникума, перевернулся на бок и загорелся.

В момент ДТП в машине находилось четыре человека. Все они получили травмы различной степени тяжести. Двое госпитализированы.

«Администрация Армавира намерена в предусмотренном законом порядке требовать возмещения ущерба с виновника аварии, которая произошла сегодня утром в Армавире. Дай бог, конечно, чтобы эта авария не отразилась негативно на здоровье водителя и еще троих молодых людей, находившихся в машине. Но вместе с тем надо дать объективную оценку этому инциденту, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Армавира.

Наталья Решетняк

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