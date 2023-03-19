DPA: Германия одобрила продажу оружия Саудовской Аравии на €44,2 млн в 2022 году

Правительство Германии в прошлом году выдало 48 разрешений на поставку оружия в Саудовскую Аравию на сумму €44,2 млн, сообщает DPA со ссылкой на ответ Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Все разрешения выданы на экспорт вооружений, разработанных совместно со странами ЕС и НАТО. В частности, Германия одобрила передачу Саудовской Аравии истребителей Tornado и Eurofighter, которые производятся в Великобритании. Кроме того, ФРГ согласовала экспорт комплектующих боевых кораблей из США в Саудовскую Аравии на сумму €40,8 млн.

В 2019 году Германия выдала Эр-Рияду экспортных лицензий на €0,8 млн, в 2020 — на €30,75 млн, а в 2021 — на €2,52 млн. При этом еще в ноябре 2018 года ФРГ ввела запрет на поставки оружия в Саудовскую Аравию из-за убийства журналиста Джамаля Хашокджи. Запрет не распространяется на совместные проекты со странами ЕС и НАТО.

Эрдни Кагалтынов