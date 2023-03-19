В Петербурге открыли участки для голосования на выборах в Казахстане

В нескольких городах России, в том числе в Петербурге, открылись избирательные участки для голосования на выборах в парламент Казахстана. Об этом 18 марта сообщили в МИД республики.

19 марта в Казахстане проводятся внеочередные выборы депутатов нижней палаты парламента и местных представительных органов. Участки открылись также в Москве, Казани, Астрахани и Омске. Все пункты начали работу в 7:00 по местному времени (4:00 по Москве) и закончат в 20:00 (17:00 по Москве).

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы все семь официальных партий в стране. На 69 депутатских мандатов претендует 281 кандидат. Кроме того, в выборах поучаствуют самовыдвиженцы.

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